Дрони в небі, на землі та під водою: генерал розповів, як зміниться характер війни

Генерал Марк Міллі вважає, що незабаром людей на полі бою замінять роботи та нейромережі. У Росії вже відреагували на його заяви.

Характер війни змінюється, вважає голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Він вважає, що у найближчому майбутньому на полі бою будуть важливими не людські ресурси, а технологічні — роботи, дрони, ПЗ, ШІ. Свою думку він виклав виданню Foreign Affairs.

Які технології вплинули на характер ведення війни

За словами Міллі, фундаментальні зміни відбулися між Першою та Другою світовими війнами, коли люди отримали три технології: літак, механізацію, колісну та гусеничну техніку. Сьогодні ми також стикаємося із фундаментальними змінами у характері ведення війни, що також обумовлені появою нових технологій, таких як високоточні боєприпаси та датчики. Завдяки високоточним знаряддям і детекторам військові отримали можливість вести прицільний вогонь із більшою точністю та на більшу відстань, ніж будь-коли в історії людства.

"І не тільки ми (американці, — ред.), а й РФ, КНР та інші країни можуть працювати у цьому напрямку", — наголосив Міллі.

На додаток до дальності та точності, людство освоїло і гіперзвукову швидкість, завдяки чому виник новий тип зброї.

Що стосується датчиків, то сьогодні, на думку генерала, будь-хто, хто носить годинник Fitbit із GPS або має iPhone, є сенсором, вловити сигнали якого і відстежити не становить жодних проблем.

"У нас є здатність — не тільки у нас, у Росії, у Китаю і так далі — знати про все, що відбувається навколо нас і далеко від нас. За допомогою Google Earth будь-хто може переглядати якісні супутникові знімки, а ще кілька років тому цивільні не мали доступу до такої інформації", — сказав генерал Міллі.

Огляд військових безпілотників

Як робототехніка змінить поле бою

Так, підкреслив спікер, здатність бачити "все" та здатність стріляти точно і на великі відстані — два фактори, які передвіщають зміну фундаментального характеру війни. Але не варто забувати і про робототехніку, що стрімко розвивається.

"Ми вже використовуємо робототехніку у військових цілях. Ми розробляємо та випробовуємо морські безпілотники, як надводні, так і підводні. Ми експериментуємо з винищувачами та бомбардувальниками, які незабаром будуть практично безпілотними. Ви побачите в майбутньому вантажівки, танки та платформи підтримки сухопутних військ, більшість яких теж будуть автономними. Тож робототехніка дуже швидко надходить на озброєння армії", — сказав Марк Міллі.

Генерал згадав і про ті можливості, які може запропонувати військовим ШІ.

"Додайте до цього інструменти, що дозволяють приймати рішення швидко і з великою точністю. У штучного інтелекту та квантових обчислень у поєднанні з робототехнікою є великий потенціал. Всі ці технології зможуть зайняти домінувальні позиції у веденні війни. "Під водою" теж відбувається багато всього, і є близько 20-ти інших технологій, які я не називатиму. Ця конвергенція технологій призведе до фундаментальних змін у громадянському суспільстві", — розповів спікер.

Генерал Міллі вважає, що всі вищезгадані технології вплинуть на проведення військових операцій у майбутньому. Він упевнений, що та країна, яка оптимізує ці технології для ведення війни, матиме вирішальну перевагу.

Передача про те, як військові використовують роботів та ШІ

Реакція в РФ на інтерв'ю генерала Марка Міллі

Цікаво, що в РФ вже відреагували на інтерв'ю генерала Міллі, випустивши матеріал про те, як Росії доведеться захищатися від дронів НАТО, "у разі прямого зіткнення". Російський журналіст, головний редактор журналу "Національна оборона" Ігор Коротченко заявив в інтерв'ю РІА, що РФ потрібно посилювати системи ППО, проводити "якісну аналітику" і нарешті зайнятися розвитком "всієї лінійки бойових і розвідувальних БПЛА", якій протягом 30-ти років ніхто не приділяв уваги.