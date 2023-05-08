Мрія снайперів: "розумні" самонавідні кулі влучать у будь-яку ціль (відео)

Система EXACTO змушує кулі оцінювати обстановку та змінювати напрямок прямо під час польоту, щоб атакувати ворога навіть під час руху.

У США створили кулі з електронною системою наведення EXACTO, які допоможуть снайперам бити цілі без промаху. Видання Slash Gear розповіло, як працює технологія.

Агентство перспективних оборонних дослідницьких проєкт (DARPA) Міноборони США заявило про розробку компанією Teledyne Scientific & Imaging "боєприпасу екстремальної точності" — Extreme Accuracy Tasked Ordnance або скорочено EXACTO. Система перетворює кулі калібру .50 на самонавідні снаряди для ураження обраних цілей.

Після наведення на ціль куля EXACTO може коригувати траєкторію свого польоту, нівелюючи вітер та інші фактори, що впливають на влучність. Технологія виконує більшу частину роботи снайпера і полегшує попадання по рухомих цілях як вдень, так і вночі.

Відео зі стрілецькими випробуваннями, опубліковане DARPA на YouTube, демонструє, як куля EXACTO, спрямована в іншу точку, надзвичайно різко змінила курс у повітрі, щоб уразити заплановану ціль. Автори вказали, що стрілець навмисно цілився дещо убік. На пізнішому відео розробники показали, як EXACTO змінює траєкторію, щоб потрапити в рухому мішень.

"Ця демонстрація бойової стрільби зі стандартної гвинтівки показала, що EXACTO здатна уражати цілі, що рухаються і ухиляються, з граничною точністю на снайперських дистанціях, недосяжною за допомогою традиційних патронів", — прокоментував керівник програми в DARPA Джером Данн.

У 2014 році DARPA повідомила, що система EXACTO створюється з використанням технології оптичного прицілювання, важитиме приблизно 20 кг та отримає акумулятор, розрахований на 14 год роботи, з того часу інформація про технологію зберігається в секреті. Як припускають аналітики, "розумна" куля наводиться лазером та оцінює обстановку за допомогою вбудованих оптичних датчиків, а за необхідності змінює напрямок за допомогою "плавників" у хвостовій частині.

Slash Gear передбачало й недоліки такої зброї. Якщо куля наводиться лазером, то випромінювання може попередити ціль і навіть видати місце стрілка. Крім того, EXACTO залежить від джерела живлення та, ймовірно, досить дорога у виробництві.

Секретність проєкту може означати, що він уже надійшов на службу армії США, або від нього відмовилися через непрактичність. Але перший варіант здається правдоподібнішим, враховуючи перспективу такої військової технології, яка гарантує попадання в ціль майже щоразу.

Раніше писали про створення "розумних" боєприпасів середнього калібру від Northrop Grumman. Завдяки електронним процесорам вони можуть змінювати напрямок польоту, пробивати перешкоди та вибухати у потрібний момент.