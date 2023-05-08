З'явився дрон Morpho: що відомо про БПЛА з фіксованим крилом (відео)

Цей безпілотник може швидко та ефективно переміщатися повітрям, а також вертикально злітати й сідати.

Фахівці компанії Morpho Aerospace з Італії вирішили поєднати в одному апараті переваги VTOL та швидкість дронів з фіксованим крилом, пише New Atlas. Квадрокоптери повільні, зате злітають звідки завгодно, а дрони з фіксованим крилом дуже швидкі, але їм потрібне місце для розгону.

БПЛА Morpho має чотири горизонтальні пропелери, які дозволяють йому злітати й сідати вертикально, а також ширяти в повітрі. Однак, на відміну від звичайних квадрокоптерів, він не нахиляє свій корпус уперед, щоб рухатися по горизонталі. Натомість він використовує два додаткові вертикальні пропелери в задній частині, які штовхають його вперед. Це дозволяє дрону зменшити свою лобову площу під час руху повітрям.

Якщо власник захоче зробити його ще швидшим, він може дати команду безпілотнику прибрати свою шасі та сховати свої чотири пропелери всередину корпусу, як складні ножі. Тоді Morpho буде рухатися тільки двома задніми пропелерами, підтримуючи підйомну силу за рахунок своїх крил. Це дозволяє дрону долати великі відстані, використовуючи менше енергії батареї, а також не відставати від об'єктів, що швидко рухаються — його максимальна швидкість в цьому режимі становить 134 км/год.

Аеродинамічні властивості дрона дозволяють йому використовати менше енергії батареї. Фото: Скріншот

З іншого боку, якщо користувачі знають, що вони використовуватимуть безпілотник тільки для повільного польоту, вони можуть полегшити його, тимчасово знявши крила та хвіст. Час польоту коливається від 24 хв у режимі квадрокоптера до 40 хв при польоті на фіксованому крилі.

Дрон також оснащений носовими конусами, що знімаються, один з яких дозволяє йому нести камеру. Інший конус містить власну камеру Morpho Aerospace з підвісом, яка може знімати відео з роздільною здатністю 4K/30 кадрів на секунду. Крім того, оскільки вона встановлена прямо на носі, камера може бути спрямована вгору — чого неможливо зробити на квадрокоптері.

Morpho керується за допомогою радіокерованого пульта з якого можна за бажанням витягти модуль GPS і носити його з собою. Тоді дрон автоматично слідуватиме за власником. У цьому режимі дроном можна керувати за допомогою голосових команд.

Morpho Aerospace запустила кампанію зі збирання коштів на Kickstarter. Ціль становить $113 тис., а мінімальний внесок для отримання одного дрону — $1360. Передбачається, що постачання Morpho розпочнеться у жовтні цього року.

Всі можливості дрон Morpho

Раніше Фокус писав, що з'явилася бездротова зарядка для дронів, але безпілотник навіть не треба на неї сідати.