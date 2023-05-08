Всім відомі Javelin тепер битимуть ворога точніше: що придумали розробники

Контракт на $185 млн було укладено з агентством зі співробітництва в галузі оборони США.

Американська компанія Raytheon Technologies отримала контракт на розробку та постачання електрооптичних систем наведення для протитанкових ракет Javelin, повідомляє Militaryaerospace Electronics. Ці системи дозволять ракетам точно вражати броньовані цілі навіть за умов перешкод і складної місцевості.

За контрактом Raytheon має поставити 4 тисячі електрооптичних систем наведення для ракет Javelin, які будуть використовуватись арміями США та союзних країн.

Нова електрооптична система наведення використовує не лише теплове зображення, а й видиме світло та лазерний далекомір. Ця система дозволяє ракеті краще розрізняти ціль від фону, а також визначати відстань до неї. Крім того, ця система збільшує термін служби ракети та зменшує її вартість.

Електрооптична система наведення складається з двох основних елементів: прицілу та блоку наведення. Приціл встановлюється на пускову установку і служить виявлення і захоплення цілі оператором. Блок наведення вбудований в головну частину ракети та служить для самостійного стеження за мету після пуску. Обидва елементи мають однакові електрооптичні датчики, які забезпечують сумісність з-поміж них.

Сьогоднішні Javelin мають теплове самонаведення, яке дозволяє їй визначати мету теплового випромінювання. Однак, цей спосіб наведення може бути порушений різними факторами, такими як дим, хмари або рельєф місцевості.

Raytheon є одним із найбільших виробників електрооптичних систем для військових потреб. Компанія постачає такі системи не тільки для ракет Javelin, але і для інших видів озброєння, таких як ракети Tomahawk, Sidewinder та AMRAAM, а також для дронів та літаків.

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