Система ASIMOV захистить солдатів від роботів: без використання ШІ не обійшлося

Нова розробка забезпечує цілодобову 360-градусну поінформованість про персонал й армія США вже виділила інженерам понад $1,7 млн.

Пентагон виділив компанії Charles River Analytics суму $1,7 млн для розробки системи безпеки персоналу, який обслуговує автономний наземний транспорт та інших рухомих роботів, повідомляє UST. Ця система, названа ASIMOV (Advanced Safety and Intelligent Mobility through Onboard Vision), призначена для забезпечення цілодобового та всебічного виявлення та відстеження людей навколо безпілотного транспорту.

Безпека операцій є першорядним завданням для успішного впровадження безпілотних систем, оскільки вони працюватимуть поруч із солдатами та цивільними, а також можуть опинитися в оточенні ворога. Тому система ASIMOV буде також оснащена розпізнаванням своїх і ворожих підрозділів. Крім того, датчики, що розробляються, повинні дозволяти уникати зіткнень і погроз із боку противника.

Система ASIMOV використовує камери та алгоритми машинного навчання для визначення ситуації, швидкості та напряму руху людей, а також для прогнозування їх рухів та намірів — дружніх чи ворожих. Система постійно стежить за навколишнім оточенням і забезпечує максимальну мобільність. ASIMOV уникає використання активних датчиків, таких як лідар чи радар, які можуть видати свою присутність.

Компанія Charles River Analytics, яка розробляє систему ASIMOV, стверджує, що її продукт сприяє покращенню безпеки автоматизованого транспорту та роботів на полі бою та для використання у цивільних цілях.

Раніше Фокус повідомляв, що інженери створили "безшумний радар" для виявлення стелс-літаків.