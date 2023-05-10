Українська "Армія дронів" знищила російську техніку на $1 млрд

За словами керівника Держспецзв'язку, всього проєкт "Армія дронів" завдяки українцям зібрав кошти на закупівлю 3,5 тисяч безпілотників.

В ефірі програми "Подробиці" у національному телемарафоні глава Держспецзв'язку Юрій Щиголь заявив, що ЗСУ отримали 2,5 тисячі безпілотників, які були закуплені на пожертвування громадян України. У рамках проєкту UNITED24 всього було зібрано 4 млрд гривень і на них вдалося закупити 3,5 тисячі БПЛА різних модифікацій.

Юрій Щиголь зазначає, що українці розуміють важливість дронів для ЗСУ, тому будь-який збір наші військові закривають лише за кілька днів. І закуплені безпілотники успішно знищують окупантів. Наприклад, за словами Юрія, лише за допомогою дронів Лазер було знищено важку техніку росіян (у тому числі РЕБ і танків) на $1 млрд.

В Україні успішно розвиваються компанії з розробки та виробництва безпілотників, каже голова Держспецзв'язку. На початок війни в Україні працювало близько 30 таких компаній, а зараз їх уже понад сотню. Держспецзв'язок постійно співпрацює та закуповує БПЛА у 35 українських розробників. Уряд надав понад 40 млрд грн для закупівлі саме українських дронів, адже БПЛА – це майбутнє армії, яке допомагає зберегти життя наших героїв.

Крім цього, як зазначає Юрія Щиголь, в Україні працює понад 25 шкіл, у яких навчають майбутніх операторів безпілотників. За останні пів року вже пройшли підготовку 10 тисяч операторів БПЛА зі складу ЗСУ. Протягом наступних кількох місяців планується підготувати ще 5 тисяч операторів дронів. В основному, щоб навчитися базових навичок управління безпілотником, потрібно близько тижня. Головне завдання на сьогодні – навчити кожного бійця ЗСУ використовувати базові та масові моделі дронів для розвідки, каже чиновник.

Раніше Фокус повідомляв, що на фронт їдуть дрони PD-2 : допомагатимуть HIMARS полювати на окупантів.