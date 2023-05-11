Здатний нести 16 ракет Hellfire. З'явилися подробиці про новий дрон Mojave (відео)

Безпілотник можна задіяти для атаки, розвідки та для забезпечення зв'язку.

General Atomics презентувала концепцію безпілотника Mojave, особливість якого полягає в тому, що за допомогою вантажного літака C-130 Hercules його можна буде перекинути у будь-яку точку планети. На даний момент компанія розробила один такий дрон. Поки він проходить випробування, пише thedrive.com.

Дрон Mojave: що про нього відомо

Mojave було створено на базі MQ-1C Grey Eagle та вперше презентовано наприкінці 2021 року. Дрон може перебувати на борту літака C-130 і доставлятися у будь-який регіон — навіть із найсуворішими погодними умовами.

На відео показано, що БПЛА можна транспортувати в розібраному вигляді без крил і хвоста, які досить легко встановити за допомогою рухливих опор. Крила апарату мають закрилки та передкрилки для максимальної підйомної сили, яка забезпечує стрімкий зліт та швидку посадку.

У ролику також демонструється запуск літального апарату за допомогою портативного апаратного та програмного забезпечення. Для керування Mojave використовується масштабована система керування та контролю (SC2) та ноутбук. Дрон здатний працювати поза межами прямої видимості та використовувати супутникові канали передачі.

Як підкреслюють у General Atomics, зліт та посадка БПЛА можливі з будь-якої локації та за будь-яких погодних умов. Висота, яку набирає безпілотник, становить 122 м, чого достатньо для розвідки, спостереження та рекогносцировки. З 12-ма ракетами Hellfire на борту дрон "Мохаве" може піднятися на 304 м. За даними компанії-виробника, максимальна тривалість польоту — до 25 год.

БПЛА Mojave

Відмінні риси БПЛА Mojave

Відомо, що дрон обладнано таким чином, щоб він міг нести 16 ракет Hellfire (Hellfire — ракета класу "повітря-поверхня" американського виробництва. Вона оснащується або системою напівактивного лазерного, або активного радіолокаційного наведення. Зазвичай Hellfire встановлюються на борт вертольотів вогневої підтримки, — прим. ред.). Видання зазначає, що безпілотник, швидше за все, зможе нести й інші види озброєнь, залежно від потреб замовника.

"Можливість доставки та збірка нашвидкоруч дають Mojave перевагу перед іншими безпілотними літальними апаратами аналогічного розміру. Також його призначено для використання у суворих регіонах з мінімальною інфраструктурою (там, де немає злітно-посадкових смуг), що є його відмінністю", — наголошують журналісти.

Солдати завантажують ракети Hellfire на БПЛА Mojave

ЗМІ також повідомляє, що дрон може виявляти морські цілі, наводити на цілі протикорабельні ракети, а також здатний самостійно атакувати "дрібні" надводні загрози (катери, надводні безпілотники). Розробники не виключають, що апарат зможе допомогти з відстеженням цілей під водою, а перебуваючи в повітрі, здатний працювати як ретрансляційний вузол зв'язку, особливо якщо супутниковий зв'язок переривається або відключається під час конфлікту.

Раніше ми повідомляли, що українським нацгвардійцям вдалося "приземлити" самопальний дрон, випущений росіянами.