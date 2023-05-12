"Розумна" система IDAS врятує субмарини від головного кошмару — протичовнових вертольотів

Саме гелікоптери є головною небезпекою для підводних човнів завдяки своїй швидкій маневреності, на відміну від кораблів.

На минулій виставці UDT 2023 журналісти з нетерпінням чекали на презентацію системи IDAS від німецького холдингу ThyssenKrupp Marine Systems, проте виявилося, що проєкт ще не закінчено, пише Naval News. Пресі вдалося поспілкуватися з Пітером Хаушильдтом, керівником відділу досліджень і технологій, який розповів деякі нові подробиці про цю систему.

За його словами, система IDAS стане порятунком для субмарин від їхнього головного кошмару – вертольотів. "У той час, як підводний човен може відносно легко ухилитися від фрегата або вразити його, маневреність вертольота не дозволяє підводному човну вчасно зреагувати, щоб врятуватися", — говорить Хаушильдт.

IDAS запускається із стандартного торпедного апарату Фото: TKMS

Ракетний комплекс IDAS може запускатися з підводних човнів, і призначений для ураження надводних та повітряних цілей. IDAS запускається зі стандартного торпедного апарату з катапультного контейнера, що означає, що німецькою розробкою можна легко обладнати будь-який існуючий підводний човен. Ракети оснащені інфрачервоною (ІЧ) системою самонаведення з візуалізацією, заснованою на технології, яка вже була широко апробована на ракетах середньої дальності з інфрачервоним самонаведенням IRIS-T та оптоволоконним каналом зв'язку.

IDAS постійно передає інформацію оператору, який може перевірити ціль, відредагувати параметри польоту та керувати ракетою доти, доки вона не вийде на кут атаки.

ThyssenKrupp Marine Systems планує закінчити розробку IDAS протягом наступного року і деякі країни вже зацікавлені в отриманні системи для своїх військово-морських, заявив Хаушільдт.

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