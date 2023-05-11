Новий дрон-торпеда U-IV полюватиме за ворогами під водою: що про нього відомо

Безпілотник здатний розганятися до 10 вузлів завдяки сучасному електродвигуну та обтічній формі.

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Італійська компанія Marconi Industrial Services презентувала безпілотний підводний апарат U-IV на виставці DEFEA 2023 в Афінах. Видання Navy Recognition поділилося цікавими деталями проекту.

U-IV нагадує велику чорну торпеду довжиною близько 4 м — така форма дозволить кораблям та підводним човнам "вистрілювати" безпілотниками з 21-дюймових пускових установок. Герметичні внутрішні відсіки та обтічний корпус є ключовою перевагою дрону, забезпечуючи високу продуктивність.

Підводний безпілотник оснащено електричним двигуном та гребним гвинтом для швидкого плавання, максимальна швидкість становить 8-10 вузлів (18,5 км/год), крейсерська — 4-6 вузлів (11 км/год). За керування та маневри відповідають елементи, розташовані в носовій та кормовій частині апарату: два "плавники", стабілізатор поперечної конфігурації та кермо. Разом вони змінюють напрямок руху та стабілізують положення у воді, щоб протистояти зовнішнім силам.

За словами розробників, нові дрони підходять для виконання багатьох військових завдань під водою, включаючи розвідку, спостереження та виявлення підводних загроз. Їх можна легко транспортувати та розгортати за різних умов, а модульна конструкція дозволяє змінювати обладнання та налаштовувати платформу для конкретних завдань.

Раніше в Україні розробили вітчизняний підводний безпілотник Toloka TLK-150. Апарат довжиною 2,5 м отримав потрійний двигун, стабілізатори і великий кіль, який забезпечить йому більшу маневреність, а головною його відмінністю є камера на "перископі".

Нещодавно писали про випробування "революційного" морського безпілотника Nauticus Robotics, створеного в рамках проекту Defender. Він отримав штучний інтелект toolKITT, який допоможе йому знаходити та знешкоджувати вибухівку під водою.