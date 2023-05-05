"Революційний" морський безпілотник з ШІ пройшов перші випробування: що відомо

За словами розробників, новий дрон може виявляти й знешкоджувати міни на величезній відстані.

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Компанія Nauticus Robotics продемонструвала армії США можливості нового морського безпілотника Defender, оснащеного штучним інтелектом. Про це повідомляє видання The Defence Post.

Nauticus Robotics розробила "революційний" підводний дрон, який дистанційно відстежує та нейтралізує підводні міни й інші подібні загрози на більшій відстані, ніж інші аналоги. Завдяки йому військові зможуть віддалено знешкоджувати вибухові пристрої, не ризикуючи своїм життям. Модульна архітектура дозволить покращувати й оптимізувати пристрій у майбутньому.

Головною особливістю дрона є програмне забезпечення під назвою toolKITT, яке підтримує штучний інтелект. За словами розробників, воно забезпечить гнучку та безперервну роботу з вибуховими речовинами.

Випробування дрона провели в морі біля берегів Сан-Дієго, що в штаті Каліфорнія, за контрактом із підрозділом оборонних інновацій (DIU), який передбачає модернізацію вже наявної машини ВМС під назвою VideoRay Mission Specialist Defender. Відомство займається програмою зі створення автономних морських засобів для знешкодження боєприпасів, що не розірвалися, для майбутніх воєн.

"Наша головна програмна платформа, toolKITT, дозволить ВМС США використовувати удосконалений автономний апарат із найсучаснішими адаптивними функціями. Для нас велика честь отримати можливість надати військово-морському флоту США революційну систему для підводних апаратів, яка оптимізує як функціональність, так і безпеку", — прокоментував генеральний директор Nauticus Ніколаус Редфорд.

Раніше писали про індійського безпілотника XLUUV для знищення кораблів, який може ховатися на глибині 1000 м. Згідно із заявою розробників, він може опрацювати без підзарядки понад 45 днів.