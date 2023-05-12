У Росії намагалися продати підключення до інтернету Starlink, але нічого не вийшло

Згідно із законодавством РФ, Ілону Маску потрібно "забезпечити взаємодію з ФСБ", перш ніж підключати росіян до мережі.

В онлайн-магазині Miele серед товарів з'явилися термінали для підключення до супутникового інтернету "Старлінк". Про це повідомило видання 3dnews.ru з посиланням на "Комерсант".

На сайті до розділу "Інше" було додано рубрику "Супутниковий інтернет Starlink V2 від Ілона Маска". Однак, перейшовши за посиланням, ми виявили помилку 404, що свідчить про те, що сторінку не знайдено. Однак у кеші все збереглося, і тому можна побачити, що магазин продавав термінали по 659 тис. рублів (якщо вірити поточному курсу, то ця сума дорівнює $8,4 тис. – ред.).

ЗМІ зазначило, що Starlink недоступний на території РФ, а також додало, що провайдер не працює "у Білорусі, Афганістані, Венесуелі, Ірані, Китаї, Північній Кореї, Сирії та на Кубі". Видання пише, що компанія працює у багатьох інших країнах, і навіть у тих, де не має офіційних представництв.

У матеріалі також зазначається, що в РФ за підключення до Starlink або OneWeb (конкурент Starlink — ред.) можна отримати штраф, згідно з російським Кодексом адміністративних правопорушень. Таких заходів було вжито у Росії 2022 року. Згідно з російським законодавством, якщо Ілон Маск захоче, щоб росіяни підключилися до його супутникового інтернету, він спочатку має отримати дозвіл від Держкомісії РФ з радіочастот. Потім його зобов'яжуть пропускати трафік через російську наземну станцію. І зрештою, йому буде необхідно "забезпечити взаємодію з ФСБ, Мінзв'язку та іншими державними органами".

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