"Квадрокоптер врятував життя": ЗСУ розкрили деталі захоплення окупанта під Бахмутом (відео)

У полоні російський зв'язківець Руслан Анютін розповів корисну інформацію про стан справ у ЗС РФ та ПВК "Вагнер".

Під Бахмутом 92-а бригада Збройних сил України за допомогою дрону взяли в полон російського військового Руслана Анютіна. Командир роти "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів подробиці " Суспільному ".

"Я, Анютін Руслан Миколайович, військовослужбовець російської армії. Квадрокоптер сьогодні врятував мені життя", — заявив солдат на камеру.

За словами Юрія Федоренка, Руслан Анютін служив у регулярних військах зв'язку ЗС РФ, чиє керівництво на місцях призначено зі скоаду ПВК "Вагнер". Солдат ЗС РФ відбився від своєї групи на лінії Годин Яр — Бахмут і почув звук двигунів безпілотників у небі.

Він зрозумів, що загине в наслідок бомбардування, тому підняв руки вгору і почав просити українців не атакувати його за допомогою жестів руками. Командир 92-ї бригади вирішив написати та відправити окупанту записку з вимогою здатися та йти за дроном. Боєць погодився і пішов у бік розташування ЗСУ, у той же час інші російські військові відкрили по Анютіну вогонь, але не змогли жодного разу поцілити.

Як розповів Юрій Федоренко, оператор дрона провів Руслана Анютіна через поле бою, показуючи дорогу до українських позицій за допомогою БПЛА, де солдата взяли в полон розвідники та піхотинці 92-ї бригади ЗСУ. Спочатку українські військові переконалися, що противник не має зброї та не становить загрози.

"Український полон об'єктивно рятує окупантам життя, тому, користуючись нагодою, закликаю окупантів здаватися в полон. Це єдиний шанс залишитися живим і потенційно після обміну потрапити до своїх родин. Інакше кожного із вас, хто прийшов зі зброєю на нашу землю, буде знищено", — звернувся Юрій Федоренко.

Полонений боєць поділився, що через великі втрати найманців у ПВК "Вагнер" стає все менше і менше, а різні завдання частіше доручають регулярним військам. Солдатам ВС РФ під Бахмутом, зі слів полоненого, ставлять єдине завдання: максимально просунутися вперед і не здавати позицій.

10 травня з'явилося відео, як 92-а бригада взяла російського військового в полон за допомогою дрону. Йому скинули з квадрокоптера записку із закликом здаватися. Спочатку боєць відмовлявся, але його переконав вибух гранати, скинутої з БПЛА.