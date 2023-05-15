ЗСУ захопили у росіян рідкісний дрон "Елерон-3": на що здатний цей безпілотник (відео)

БПЛА дістався нашим військовим у хорошому стані, і тепер допомагатиме знищувати окупантів.

Практично не пошкоджений рідкісний БПЛА "Елерон-3" армії РФ наші військові захопили біля селища Кремінна на Луганщині, повідомляється в соцмережах. Військові повідомляють, що безпілотник майже не має пошкоджень, і тепер його можна використовувати для розвідувальних завдань ЗСУ.

"Елерон-3" — це досить рідкісний екземпляр. За деякими даними, на 2016 рік в армії Росії їх налічувалося лише 22 штуки. І хоча за ці роки окупанти могли "наштампувати" їх набагато більше, але нашим військовим дрони цієї моделі зустрічаються вкрай рідко.

Цей БПЛА є комплексом для повітряної розвідки та спостереження ближньої дії, створений російською фірмою "ЕНІКС". Комплекс призначений для цілодобової оптико-електронної розвідки в повітрі.

Дрон може підійматися на три кілометри та вести розвідку трохи більше півтори години. Оператор може отримувати картинку з дрона на відстані до 25 км, а без прямого зв'язку з оператором БПЛА здатний покривати площу до 50 км. Дрон досить швидко готується для виконання бойового завдання – лише за 10 хв.

Безпілотник "Елерон-3" може керуватись повністю вручну або виконувати програму польоту в запрограмованому режимі. Він здатний виконувати місії з патрулювання територій та постійно утримувати потрібний об'єкт у кадрі.

Примітно, що "Елерон-3" досить давно (з 2012 року) розроблено російською військовою промисловістю і встиг взяти участь у військових операціях Росії у Сирії.

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