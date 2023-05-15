З'явився новий дрон M2 із фіксованим крилом: може провести в небі 36 годин (відео)

Безпілотник надрукували на 3D-принтері та запустили в небо. Він здатний нести 27 кг корисного навантаження.

Американська компанія з виробництва безпілотників RapidFlight повідомила, що успішно завершила випробування свого нового БПЛА M2, пише sUAS News. Цей інноваційний дрон надрукований на 3D-принтері, він провів у небі 21 годину, після чого повернувся на землю.

На що здатний дрон M2

Інженери компанії стверджують, що таким чином довели можливість швидкого та масштабного виробництва дальнобійних дронів, матеріали для яких створені за допомогою 3D-друку. Звісно, на спеціальному принтері надрукували лише корпус безпілотника. Сам БПЛА оснащений високоефективним двигуном на важкому паливі з потужними генераторами для живлення різних датчиків та систем зв'язку. Дрон M2 не залежить від злітно-посадкової смуги і може працювати у будь-якій точці світу, допомагаючи військовим чи рятувальникам у будь-якій місцевості виконуючи розвідувальні функції.

Крім того, дрон М2 може мати корисне навантаження у вигляді обладнання вагою до 27 кг. Модульна конструкція M2 спрощує оперативну логістику для заміни авіоніки, двигунів, корисних навантажень та компонентів літака, забезпечуючи вищі оперативні показники за менших витрат на обслуговування.

Загалом, за своїми характеристиками, безпілотник здатний провести в небі 36 годин без посадки, що є рекордом для дрона, створеного за допомогою 3D-друку.

Випробування безпілотника M2

"З цим польотом ми показали, що можливо будувати високопродуктивні дрони з низькою вартістю і в рекордні терміни. Не менш важливим є те, що ми можемо швидко адаптувати дизайн за вимогами будь-яких замовників", — сказав Жан-Шарль Леде, головний технологічний директор RapidFlight.

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