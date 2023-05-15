Впіймали шпигунів, які спілкувалися через YouTube: як вони шифрували повідомлення

Південна Корея звинувачує деяких лідерів Федерації профспілки у шпигунстві на КНДР. Один із них навіть намагався втекти до Північної Кореї.

Влада Південної Кореї звинуватила чотирьом лідерам Федерації профспілок у шпигунстві на користь Північної Кореї, повідомляє The Record. Обвинувачені спілкувалися зі своїми кураторами через закодовані повідомлення до малопопулярного відео на YouTube. Це один із найнезвичайніших випадків шпигунства, які колись розкривалися в Південній Кореї, кажуть у прокуратурі.

Учасники шпигунської групи з-поміж керівників Федерації профспілок мали відстежувати діяльність свого відомства, а також за вказівкою кураторів із КНДР влаштовувати страйки проти південнокорейського уряду. Свої звіти та нові завдання вони надсилали через коментарі до малопомітного відео "Як завести мотоцикл Yamaha NVX 155 без ключа" залишаючи секретні фрази, які означали місце та час зустрічі.

Один із підозрюваних 102 рази отримував інструкції від північнокорейських агентів у період з 2018 по 2022 рік та фотографував американську військову базу в Пхентхеку та військово-повітряну базу Південної Кореї в Осані.

Шпигунську мережу розкрили після того, як один із чотирьох її учасників спробував втекти до Північної Кореї через кордон із Китаєм. Він був затриманий і зізнався у своїй причетності до шпигунства. Його свідчення призвели до арешту трьох інших підозрюваних.

Федерація корейських профспілок – найбільша профспілкова організація у Південній Кореї – заперечує всі звинувачення та називає їх політично вмотивованими. Вона заявляє, що це є спроба дискредитувати її діяльність за критику уряду.

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