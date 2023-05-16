Літак AC-130J Ghostrider оснастять сучасними радарами: це збільшить дальність стрільби

Літак обладнають активними решітками з електронним скануванням, що покращить можливості бойового повітряного судна.

ВПС США планують випробувати бойовий літак AC-130J Ghostrider, оснащений радаром із активними фазованими антенними решітками (AESA), повідомляє The Drive. Така модернізація дозволить літакам виявляти, відстежувати й уражати цілі, особливо в погану погоду й на великих відстанях. Радар може виконувати загальніший збір розвідданих і забезпечувати покращену ситуаційну обізнаність.

Який саме AESA планує протестувати на AC-130J, наразі невідомо. Однак ще у 2015 році військові повідомили, що тестували радарну установку AN/ASQ-236 Dragon's Eye у межах більш ранньої програми модернізації. Спеціальний контейнер пройшов льотні випробування щонайменше на одному AC-130. Блок радара AN/ASQ-236 оснащений системою AESA та може обертатися вліво та вправо вздовж центральної осі контейнера. Він має функцію синтетичної апертури, яка, як кажуть, досить чутлива для створення радіолокаційних мап майже фотографічної якості й для виявлення неглибоко закопаних об'єктів, таких як саморобні вибухові пристрої та люди в землянках.

Він також має функцію GMTI, яка, як повідомляється, здатна відстежувати рухомі транспортні засоби та кораблі. Зараз Dragon's Eye в основному використовується на бойових літаках F-15E Strike Eagles і F-16C/D Viper ВПС США, хоча він також був випробуваний на інших платформах, крім AC-130, таких як бомбардувальник B-52.

У принципі, існують інші радари AESA в контейнерах зі значною синтетичною апертурою та GMTI, у тому числі досить маленькі, щоб їх можна було встановити на дрони. Деякі з них, такі як AN/ZPY-5 VADER і IMSAR серії NSP, зараз перебувають на військовій службі США.

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