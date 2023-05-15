Підводні човни обзаведуться суперсистемою РЕБ: як вона працює і як захистить субмарини

Системи стануть частиною вузлів радіолокаційних субмарин типу Virginia, Los Angeles і Seawolf, а також будуть використовуватися для підводних човнів з балістичними ракетами типу Columbia.

Related video

Експерти компанії Lockheed Martin з розробки РЕБ для підводних човнів отримали замовлення на $18 млн від ВМС США на постачання додаткових модернізованих систем електронної війни (EW) AN/BLQ-10, повідомляє Military Aerospace Electronics.

Система РЕБ AN/BLQ-10: що про неї відомо

Пристрої AN/BLQ-10 автоматично виявляють, класифікують, визначають та ідентифікують потенційно ворожі радарні та комунікаційні сигнали у морі. Система РЕБ AN/BLQ-10 обробляє сигнали від щогли або перископа підводного човна, коли він знаходиться на невеликій глибині. Апарат також оснащений системою попередження про погрози, щоб уникнути контрвиявлення та зіткнення. Він здатний визначати кількість та місцезнаходження цілей для подальшого переслідування, проводити розвідку та спостереження для підтримки ситуаційної поінформованості флоту чи бойової групи.

Система РЕБ AN/BLQ-10 Фото: Lockheed Martin

Програма підтримує відкриту архітектуру, поступовий процес розробки, який передбачає впровадження технологій апаратного та програмного забезпечення кожні два роки. Система електронної війни (EW) AN/BLQ-10 поєднує модульні сумісні системи, які відповідають відкритим стандартам з доступними інтерфейсами.

Раніше Фокус розповідав, що основними компонентами нової системи ППО від компаній Raytheon та Northrop Grumman стануть датчики, здатні відстежити гіперзвукову зброю, а також перехоплювач GPI.