Російські БПЛА "Ланцет" – загроза ЗСУ, але наші герої знайшли способи протистояти їм

Для успішної боротьби потрібен комплексний підхід, кажуть військові експерти-зв'язківці, і тоді дрони "Ланцет" перестануть бути великою проблемою для України.

"Герой праці" – таким титулом називають окупанти свій дрон-камікадзе "Ланцет", який все частіше використовується агресором для завдання ударів по нашій техніці. Але ЗСУ знають, як із ним справлятися, розповідає у своєму великому матеріалі на цю тему BBC News Ukraine. Фокус знайомить вас з основними аспектами радіоелектронної боротьби з дронами армії РФ.

Що відомо про БПЛА "Ланцет"

Цей баражуючий боєприпас, ніколи не прилітає один. Перед його появою в небі працюють дрони-розвідники окупантів, які знаходять для "Ланцету" цілі та передають йому координати. Все частіше його партнерами виступають сучасні тихі електричні дрони Zala і Supercam. Хоча раніше дрону "Ланцет" допомагав "Орлан", але цей гучний дрон із поганою оптикою ставав легкою мішенню для нашого ППО і росіяни практично списали "Орлани" з фронту.

Як відзначають українські фахівці-зв'язківці Serg Marco та Paolo Lumiere, помітивши розвідувальні дрони в небі, ЗСУ має 5-7 хвилин (іноді більше), щоб змінити позицію та задіяти систему РЕБ. В іншому випадку можна чекати на приліт "Ланцета". В ідеалі, звичайно, варто відразу збивати "провісників "Ланцета".

Збитий дрон-розвідник Zala, який працює у парі з "Ланцетом" Фото: Соцмережi

Захист від БПЛА "Ланцет" за допомогою РЕР та ППО

Радіоелектронна розвідка – це головний козир у боротьбі із дронами. Своєчасне їх виявлення дозволить застосувати різні заходи протидії — починаючи від роботи ПЗРК типу Stinger, Starstreak, Martlet або польських Piorun, і закінчуючи зміною дислокації та застосуванням "окопних РЕБ".

Експерти, опитані журналістами ВВС, кажуть, що у цьому питанні у ЗСУ є проблеми. Сучасних ПЗРК із лазерним прицілом та дистанційним вибухом боєприпасу на всіх не вистачає. Дуже часто боєприпас взагалі не вибухає, тому що старі ПЗРК працюють за контактним принципом із ціллю і не вибухають поряд із нею.

До речі, подібна ситуація і з РЕР. Не на всіх ділянках фронту є сучасні західні зразки, які мають змогу "побачити" "Ланцет" за 5 км від позиції. Втім, у ЗСУ є волонтери, які вміють майструвати РЕР із запчастин куплених на радіоринку і вони працюють не гірше за західні.

Наприклад, Сергій Флеш (український військовий зв'язківець) на своєму каналі нещодавно описав, як за допомогою антен та аналізаторів спектру, які продаються на звичайних радіоринках, можна зібрати детектор, який виявлятиме "Ланцети".

Фото Сергій "Флеш: за цією сигнатурою сигналу легко визначити наближення дрона "Ланцет" Фото: Соцмережi

Окопні засоби РЕБ проти російських дронів

Для прикриття від дронів "Ланцет" можуть стати в нагоді так звані окопні РЕБ. Найчастіше це саморобні пристрої (хоча є й фабричні зразки), що використовуються прямо на лінії фронту.

Ці порівняно невеликі антени при правильній установці здатні накрити своєрідним півкілометровим куполом простір навколо позиції та створювати перешкоди на певних частотах, що унеможливить точне прицілювання дрона.

Наші військові кажуть, що БПЛА "Ланцет" використовує ті самі частоти для зв'язку з оператором, що і китайські Mavic.

Але робити це потрібно заздалегідь і вчасно, адже якщо безпілотник "Ланцет" встигне захопити ціль, то навіть при втраті зв'язку він автоматично її атакуватиме. Тому, по можливості, варто тримати такі міні-РЕБ постійно активованими.

Фото Сергій "Флеш": так виглядають саморобні окопні РЕБ

Комплексний підхід

Звичайно, для протистояння дроном ворога найкраще поєднати всі інструменти ППО разом, кажуть військові експерти. Тим більше, що росіяни виробляють тактику застосування одночасно кількох дронів-камікадзе.

Потрібно бути готовими не тільки до "Ланцетів", адже в окупантів з'являється все більше дронів, здатних працювати на інших частотах та "бачити" цілі на відстані 5-7 км.

В ідеалі має працювати комплексний підхід, що складається з РЕР, РЕБ, ПЗРК, групи прикриття, хибних цілей та маскування.

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