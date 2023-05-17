Військові по-новому шифрують зв'язок: готуються до протистояння з Китаєм та Росією

Американська армія готується до нового експерименту із секретним зв'язком між підрозділами у разі протистояння з ворожими РЕБ.

Пентагон планує провести новий експеримент із забезпечення надійного зв'язку між підрозділами та броньованим транспортом, повідомляє Defense News. У разі успішних досліджень це дозволить забезпечити надійним зв'язком не тільки військових, але й різні бойові платформи та датчики в умовах сучасних воєн.

Експеримент є частиною ширшої ініціативи створення спільної мережі для всіх видів збройних сил, відомої як Joint All-Domain Command and Control (JADC2).

У Пентагоні хочуть перевірити, як можна використовувати існуючі та нові технології для забезпечення надійного та захищеного зв'язку в умовах перешкод та протидії противника. Для цього армія хоче інтегрувати різні системи зв'язку, такі як Link 16, Tactical Targeting Network Technology (TTNT) та Mobile User Objective System (MUOS), а також випробувати нові способи передачі даних, наприклад, через лазери чи супутники.

Як зазначають військові, особливо питання надійності зв'язку непокоїть представників бронетанкових військ США. Танкові формування нині не мають єдиного зв'язку з армійським керівництвом, і модернізація мережі один із головних пріоритетів у разі військових конфліктів із Китаєм чи Росією.

У Пентагоні кажуть, що експеримент під назвою "Пілотна мережа бронетанкових формувань" запланований на четвертий квартал 2024 року і, ймовірно, буде проводитися у Форт-Блісс, штат Техас.

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