"ШІ загрожує людству". Чого боїться Сем Альтман, творець чат-бота ChatGPT?

Глава OpenAI заявив у Конгресі США, що штучний інтелект потрібно терміново обмежити.

"Ідея державного регулювання штучного інтелекту — дуже актуальний захід з боку уряду", — заявив виступаючи в Конгресі США Сем Альтман, один із власників компанії OpenAI, яка прославилася завдяки ChatGPT, повідомляє Euronews. "Нейромережі можуть завдати значної шкоди світові й людству", — підкреслив він.

Засідання спеціальної комісії Конгресу почалося з того, що Голова зборів прокрутив запис зі своїм голосом, який насправді був згенерований штучним інтелектом. "А якби на цьому записі прозвучало, що я підтримую Путіна та його війну в Україні?" — поставив риторичне питання сенатор-демократ Річард Блюменталь.

Сем Альтман повністю з ним погодився і вказав на те, що інструменти ШІ, які спочатку створювалися на благо, можуть потрапити до рук зловмисників та стати інструментами злочинів. Тому, на думку глави OpenAI, законодавці мають терміново виробити норми та правила його використання.

Він запропонував створити американське або глобальне агентство, яке ліцензуватиме найпотужніші системи штучного інтелекту і матиме повноваження "відбирати цю ліцензію та гарантуватиме дотримання стандартів безпеки".

Щодо побоювань комісії Конгресу з приводу позбавлення людей роботи через інструменти ШІ, то Альтман зазначив, що вони марні: штучний інтелект зробить роботу продуктивнішою та зручнішою і навпаки, створить ще більше робочих місць.

Раніше Фокус розповідав, що автори ChatGPT створять новий ШІ: його код буде відкритий для всіх охочих.