Танк Challenger 3 дадуть військовим у вигляді симулятора: навіщо це знадобилось (фото)
Танкісти тренуватимуться за допомогою спеціальних тренажерів, що імітують кабіни танків Challenger 3 та бронемашин Boxer.
Компанія Elbit Systems UK (Великобританія) підписала контракт із Міноборони Великобританії, згідно з яким вона зобов'язується надати тренажери наземного маневрування (GMST) для бронемашин Boxer та танків типу Challenger 3. Про це йдеться на сайті компанії.
Контракт на суму $71 млн було укладено у рамках проекту британської армії Vulcan. Згідно його умов, розробники протягом трьох років створюватимуть та передаватимуть військовим симулятори Boxer та "Челленджер 3", а потім протягом дев'яти років зобов'язуються їх обслуговувати.
В першу чергу Elbit Systems UK зобов'язується розробити і передати військовим симулятор нової мотопіхотної машини британської армії – Boxer, а пізніше Challenger 3. Під симулятором в даному випадку варто розуміти комплексний платформний тренажер, що відповідає вимогам як колективного, так й індивідуального навчання. По суті, це буде кабіна з цифровою системою, що імітує керування танком або бронемашиною.
Що відомо про танк Challenger 3
Танк базується на моделі Challenger 2. Він відрізняється тим, що має вежу іншого типу і покращений корпус. Також, на відміну від Challenger 2, "Челенджер 3" обладнано не нарізною гарматою 120-мм L30A1, а 120-мм гладкоствольною гарматою L55A. Танк отримав від інженерів комплекс активного захисту Trophy, нову броню, потужніший двигун, трансмісію та оптичні прилади.
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