У РФ хочуть створити прототип двигуна для дронів "в 5 разів потужніший", ніж торішній

У Ростеху озвучили плани щодо установки з "унікальною системою автоматичного управління".

Об'єднана двигунобудівна корпорація, яка входить до складу держкорпорації Ростех, заявила про плани створити демонстратор гібридної силової установки потужністю 500 кВт, йдеться на сайті.

Там стверджують, що у майбутньому двигуном оснастять БПЛА, гелікоптери та навіть літаки. По суті, поки йдеться про прототип, проте у корпорації стверджують, що він буде "у 5 разів потужнішим" за установку, яку торік презентувало підприємство "ОДК-Клімов".

Концепт складатиметься з авіаційного газотурбінного двигуна ВК-650, електрогенератора, 2-х електродвигунів та "унікальної системи автоматичного управління". У чому унікальність системи, — не пояснюється.

Минулого року підприємство також зробило прототип ГСУ потужністю 100 кВт, і на його базі тепер створюватимуть двигун на 500 кВт. Однак поки мова не йде про масове виробництво апаратів.

У прес-релізі згадують, що такі двигуни допоможуть економити паливо, підвищать безпеку польотів, уможливлять зліт з невеликих злітно-посадкових смуг, підвищать маневреність БПЛА та інших літальних апаратів, на зразок вертольотів, літаків і навіть аеротаксі. На даний момент "демонстратор" ГСУ існує лише у вигляді 3D-моделі.

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