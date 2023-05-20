Apple заборонила співробітникам користуватися чат-ботом ChatGPT: що сталося, — WSJ

Виробник iPhone побоюється, що працівники можуть розкрити конфіденційні дані, оскільки він розробляє власну аналогічну технологію.

Компанія Apple обмежила використання ChatGPT та інших зовнішніх інструментів штучного інтелекту для деяких співробітників, оскільки розробляє власну аналогічну технологію, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела в компанії та електронну службову записку для співробітників.

Так, Apple стурбована тим, що працівники, які використовують подібні програми, можуть розкрити конфіденційні дані користувачів, оскільки пам'ятають усі введені запити та отримані відповіді.

Керівництво Apple також сказало своїм співробітникам не використовувати Copilot від GitHub, що належить Microsoft, який автоматизує написання програмного коду.

При цьому в четвер, 18 травня, компанія OpenAI оголосила про випуск програми в AppStore та анонсувала реліз версії програми для ОС Android.

"Представляємо додаток ChatGPT для iOS! Ми вже працюємо в США і найближчими тижнями поширимося на інші країни. На черзі Android!" — сказано в повідомленні.

Що таке ChatGPT

Нагадаємо, ChatGPT, створений OpenAI, що підтримується Microsoft, є чатом, створеним на основі так званої великої мовної моделі нейромережі, здатної відповідати на питання, писати есе і виконувати інші завдання по-людськи.

Коли люди використовують ці моделі, дані відправляються розробнику для подальшого вдосконалення, що створює потенційну можливість для організації ненавмисно поділитися власною або конфіденційною інформацією. У березні OpenAI повідомила, що тимчасово відключила ChatGPT від мережі, оскільки помилка дозволяла деяким користувачам бачити заголовки з історії чатів користувача.

Нагадаємо, 16 травня повідомлялося, що компанія OpenAI готує до випуску нову мовну модель нейромережі й дозволить удосконалювати її будь-кому.

Раніше Фокус розповідав, що цікавого можуть знайти користувачі чат-бота після того, як ChatGPT отримав нові функції.