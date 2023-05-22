Українці створили робота з трактора та запчастин танка: як він працює (відео)

Машину для розмінування тестують у Балаклії. Це спільний проєкт саперів, військових та вчених із Харкова.

На Харківщині сапери та інженери місцевих ВНЗ створили незвичайний трактор, який за допомогою запчастин від танка та пульта управління займається розмінуванням територій, повідомляє Суспільне Новини. Машина рухається без водія, тож це допомагає швидше очищати територію від мін, а також зберігати життя саперів.

Спочатку її вирішили протестувати у селі Нова Гусарівка, яка була окупована російськими військовими понад пів року. Машина, в якій з'єднали трактор харківського виробництва та обладнання з танка, працює в селі кілька днів — за цей час зібрали 33 протипіхотні міни.

За допомогою дистанційного пульта можна керувати роботом-сапером Фото: Соцмережi

На складання незвичайного трактора-сапера пішло всього півтора місяця, кажуть конструктори, і він дешевший за іноземні зразки. За їхніми словами, саме протипіхотні міни становлять 99% усіх небезпечних об'єктів, які залишили по собі російські окупанти. Машина закордонного зразка коштує $1,3 млн, а цей робот коштуватиме у 10 разів дешевше, заявляють розробники.

За словами директора департаменту цивільного захисту, у Харківській області працює сім одиниць техніки для механічного розмінування, але цього недостатньо, так що конструктори мають нелегку задачу зі створення якомога більшої кількості подібних роботів-саперів.

Як працює трактор-сапер

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