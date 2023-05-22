Система THOR може збити 10 дронів одним ударом: що відомо про цей засіб ППО

Нова система використовує електромагнітне випромінювання для придушення дронів ворога.

Дослідницька лабораторія ВПС США (AFRL) нещодавно провела успішне тестування системи THOR — Tactical High-power Operational Responder — енергетичної зброї проти рою дронів, повідомляє UAS Vision. Система спромоглася успішно вивести з ладу кілька цілей на випробувальному полігоні на базі ВПС Кіртланд.

THOR використовує потужні мікрохвильові імпульси для виведення з ладу безпілотників. Електромагнітне випромінювання, як відомо, може пошкодити електронні схеми та компоненти ворожої техніки. Система ППО THOR здатна генерувати імпульси високочастотної модуляції (ВЧМ) з піковою потужністю до 10 мегаватів, чого достатньо для виведення з ладу навіть найнадійніших безпілотників.

Цю енергетичну установку можна перевозити різним військовим транспортом, включаючи вантажівки та "Хаммери", що робить її ідеальною для використання в різних сценаріях, у тому числі на передових позиціях та в міських умовах.

Технічні характеристики засобу ППО THOR:

Дальність дії: до 1 км;

Поразка до 10 цілей одночасно;

Можливість використання у будь-яких погодних умовах;

Живлення здійснюється від акумулятора (працює до 2 годин).

Успішна демонстрація системи THOR є важливою подією у боротьбі з роями безпілотників. Рої БПЛА є загрозою для військових і цивільних об'єктів. Їх важко виявити та відстежити, і вони можуть бути використані для здійснення різних цілей, включаючи спостереження та саботаж.

Інженери поки що все ще удосконалюють THOR, але в Пентагоні впевнені, що ця установка здатна зробити революцію в захисті від рою дронів

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