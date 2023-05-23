Компанії з виробництва електроніки тікають із Росії: у чому причина

10% всіх виробників електроніки з Росії вже перенесли своє виробництво за кордон.

Постійні перевірки "відповідними органами" та великий санкційний тиск змушують виробників телекомунікаційного обладнання тікати з Росії, повідомляє видання "Комерсант". За заявою виконавчого директора Асоціації розробників і виробників електроніки Івана Покровського, за минулий рік понад 10% таких компаній перенесли своє виробництво в інші країни.

В основному свою виробничу лінію релокують у Китай, В'єтнам, Індію і Туреччину, заявив Покровський. І якщо, за його даними, у Росії діяли близько 3 тисяч телеком-підприємств, то за останній рік 300 із них уже залишили територію країни.

Зазвичай це пов'язано з подорожчанням виробничих процесів у самій Росії через накладені на неї санкції. Чим більший ланцюжок обходу санкцій, тим дорожчий, а отже, менш конкурентним виходить кінцевий продукт. Крім того, деякі компоненти мають модулі шифрування, а отже мають пройти перевірку ФСБ, що ускладнює розробку та впровадження нових продуктів.

Звичайно, вихід із Росії не означає, що ці компанії орієнтовані на продаж своєї продукції на європейському чи американському ринках. Просто це черговий спосіб здешевити виробництво, обійти санкції та уникнути бюрократичних перепон, із якими стикаються компанії із РФ. Для "іноземців" цей процес більш щадний, тому все більше російських компаній переноситиме своє виробництво за кордон, тому що постачати в РФ готову продукцію — навіть іноземній юрособі — простіше, ніж закордонні компоненти, кажуть експерти ринку.

Раніше Фокус писав, що ЄС запровадить санкції проти виробників мікроелектроніки для зброї РФ.