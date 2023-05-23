Скоро можна буде політати на eVTOL-таксі: скільки коштуватиме це задоволення

Щоб популяризувати аеротаксі, влада Франції планує залучити понад тридцять компаній, які займаються розробками eVTOL.

Майже через рік у Парижі стартують літні Олімпійські ігри, на яких вперше вболівальникам і туристам буде запропоновано випробувати у дії повітряні таксі, пише eVTOL Insight. Для популяризації "зеленого транспорту", який облітає затори, влада має намір залучити понад тридцять виробників цих електричних апаратів з вертикальним зльотом і посадкою.

На французькому телебаченні виступив один із керівників організаційних заходів Олімпіади Огюстен де Романе, який сказав, що "для просування повітряного таксі ми продамо кілька тисяч квитків за дуже розумними цінами. Можливо, це може бути близько 110 євро".

І хоча деякі відзначають, що ця вартість буде більш ніж удвічі вищою, ніж у звичайного таксі, враховуючи новизну та престиж бути одним із перших, хто літає на eVTOL, ціна не має великого значення. До речі, до проєкту серед багатьох компаній залучено і німецьку Volocopter, яка раніше заявила, що "розпродала 1000 перших квитків за 300 євро" протягом кількох годин.

Передбачається, що маршрути польотів можуть проходити між аеропортом Шарля де Голля та аеропортом Ле Бурже або між Ле Бурже та набережною Аустерліц у Парижі. За підрахунками організаторів Олімпіади, до початку березня на Ігри вже було продано 3,25 млн офіційних квитків, що є рекордом у Франції за всю її історію. Судячи з кількості розпроданих квитків, охочі покататися на повітряному таксі, звичайно ж знайдуться.

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