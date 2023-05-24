Ілон Маск заявив, що ШІ сьогодні "загалом ні для чого не потрібний"

Скандальний мільярдер виступив перед радою директорів і вкотре "напустив туману" щодо штучного інтелекту.

Виступаючи за допомогою відеозв'язку на "Саміті генеральних директорів Wall Street Journal" у Лондоні, Маск сказав, що уряди всього світу, перш за все, використовуватимуьб ШІ для розробки зброї, повідомляє Sky News. Основною моделлю використання нейромереж військовими буде управління арміями дронів, наголосив Ілон.

Власник Tesla, Twitter і SpaceX заявив, що надрозум — це "палиця з двома кінцями", і люди, швидше за все, активно використовуватимуть нейромережі саме для створення нових видів озброєнь.

"Отже, наявність досконалішої зброї на полі бою, яка може реагувати швидше, ніж будь-яка людина, — це дійсно те, на що здатен ШІ, — сказав Маск. — Будь-які майбутні війни між розвиненими країнами або принаймні країнами, які мають велику кількість безпілотників, будуть багато в чому війнами дронів під керівництвом ШІ", — заявив він.

Водночас Маск не проминув розкритикувати сам штучний інтелект, підкресливши, що він взагалі "не надто потрібний ні для чого, що ми робимо зараз".

Ці твердження звучать особливо незвичайно на тлі того, що зовсім недавно Ілон Маск почав підшукувати співробітників для створення власної нейромережі у відповідь на популярність OpenAI.

Раніше Фокус писав, що Ілон Маск розбушувався: "OpenAI існує завдяки мені, а віддалена робота — нісенітниця".