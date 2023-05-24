Шахрай за допомогою дипфейку "розвів" жертву на $622 тис.: як це вдалося провернути

Цей випадок викликав велику дискусію на сайті мікроблогів Weibo щодо загрози конфіденційності в Китаї.

Правоохоронці Китаю повідомили, що у Баотоу, місті у Внутрішній Монголії, бізнесмен став жертвою афери, яку злочинець провернув, використовуючи дипфейк, пише Reuters. Шахрай згенерував по фото обличчя друга жертви й переконав його по відеозв'язку "терміново перевести йому $622 тисячі на заставу з термінових торгів". Бізнесмен, який нічого не підозрював, вирішив виручити друга і переказав запитувану суму.

Чоловік зрозумів, що його обдурили лише після того, як його знайомий пояснив, що жодних сум для переказу не просив. І хоча поліції вдалося повернути більшу частину вкраденого, але шахраю вдалося частково нажитися на простаку.

Ця справа викликала активну дискусію на найпопулярнішому в Китаї сайті мікроблогів Weibo щодо загрози конфіденційності та безпеки в Інтернеті. Хештег "шахрайство з ШІ поширюється по всій країні", вже набрав понад 120 мільйонів переглядів.

Користувачі висловили думку, що фото, голос та відео — все це легко може опинитися у розпорядженні шахраїв, а правила інформаційної безпеки ледве встигають за технологіями, які вже використовуються сьогодні.

І хоча Китай уже посилив контроль за такими технологіями на тлі зростання шахрайства з використанням ШІ, люди в соцмережах не вірять у те, що в майбутньому подібні інциденти не стануть масовими.

Раніше Фокус розповідав, що чоловік при розлученні приховав від дружини $500 тис. у біткоїнах, щоб не ділитися.