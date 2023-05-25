В Україні запрацювали камери з розпізнаванням облич: як вони працюють і кого шукають

Впізнавати людей можуть 500 камер, які встановили на Київщині. Як кажуть у Нацполіції, вони допомогли розкрити серію злочинів.

На Київщині встановили систему відеоспостереження з функцією розпізнавання облич, за допомогою якої вже шукають правопорушників. Про це офіційно повідомила у Facebook поліція регіону.

Система "Безпечна Київщина" стежить за пішохідним та транспортним трафіком завдяки камерам, що підтримують технологію розпізнавання обличчя. За словами начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова, вона вже допомагає швидше розкривати злочини та запобігати їм. За останній місяць камери дозволили розкрити низку тяжких злочинів і знайти безвісти зниклих людей.

Система розпізнавання обличчя Нацполіції Фото: Национальная полиция

"У 2019 році в системі працювало всього 18 камер. Останнім часом інтегровано 500 камер з функцією розпізнавання обличчя. Наразі функціонує 1883 камер відеоспостереження, з них 480 мають здатність розпізнавання номерних знаків транспортних засобів, і 905 оглядових камер", — поділився керівник обласної поліції

Як розповіла сайту DEV.ua речник Нацполіції Київської області Ірина Прянішнікова, камери з розпізнаванням обличчя працюють уже протягом кількох тижнів, але поки що лише за межами столиці. Правоохоронці можуть завантажити в систему фотографію людини, а вона обробляє відеозаписи і за кілька хвилин показують збіги з точністю 70-90%. Технологія дізнається навіть людей із заплющеними очима та по їхньому одязі.

Система розпізнавання обличчя Нацполіції Фото: Национальная полиция

Ірина Прянішнікова стверджує, що з моменту запуску поліціянтам за допомогою камер вдалося відшукати зниклу дитину, магазинних злодіїв, викрадені автомобілі, велосипеди та інший транспорт. Крім того, система розпізнавання облич допомогла знайти підозрюваного в нападі на чоловіка, який отримав 18 ножових поранень.

Доступ до камер, які розпізнають особи, отримали співробітники ситуаційного центру Нацполіції та управління кримінального аналізу. За потреби запису можуть запросити фахівці Київської обласної військової адміністрації.

Загалом на модернізацію системи відеоспостереження за 2022 рік витратили 136 млн. гривень. Правоохоронці тримають у секреті інформацію про виробника, розташування нових камер та ПЗ, який вони використовують, на користь безпеки.

Система розпізнавання обличч у Національній поліції Фото: Национальная полиция

Раніше з'явилася інформація, що Мінцифри хоче співпрацювати з Clearview AI для розвитку цифрових технологій в Україні. Вона вже допомагає українцям шукати військових злочинців із Росії.

Писали також, що технологія розпізнавання обличчя не врятує гаджети на Android від злому. Експерти знайшли спосіб, як обдурити систему.