Автоматична система контролю банку угледіла в полі повідомлення слово "Іран", що є кличкою собаки, визначила це як країну, що підпадає під санкції, і хутко заблокувала рахунок.

У Фінляндії домашній пес залишився без страховки через свою кличку. Штучний інтелект розцінив буквосполучення "Іран" у страховці тварини як країну і заморозив рахунок. Про це повідомляє фінське видання Yle.

Іран перебуває перед багатьма європейськими санкціями. Вони стосуються не лише грошового обігу між державами та компаніями, а й приватних осіб. Моніторинг в основному здійснюється автоматично.

Так, через санкції ЄС штучний інтелект заморозив страховку собаки у Фінляндії, яка потребувала допомоги ветеринара. Власниця тварини сплатила 600 євро за пса, а у графі повідомлення про переказ рахунку вона написала слова "Іранська страховка".

Автоматична система контролю банку угледіла в полі повідомлення слово "Іран", що є кличкою собаки, визначила це як країну, що підпадає під санкції, і хутко заблокувала рахунок.

Зараз власниця пса доводить, що це не той "Іран" і вимагає повернути їй кошти.

Нагадаємо, що 25 травня державні ЗМІ Ірану показали випробування нової балістичної ракети Khorramshahr-4. Заявляється, що базова версія ракети має бойову частину вагою 1500 кг, а максимальна дальність польоту складає 2000 км.

Раніше повідомлялося, що Москва й Тегеран продовжують співпрацю у галузі військової та економічної допомоги з метою забезпечення постійної матеріальної підтримки Іраном війни проти України.