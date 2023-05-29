У Росії черговий "аналогівнемає": до дрона хочуть прикрутити снайперську гвинтівку

"Винахідник" стверджує, що його система "може змінити хід сучасних воєн".

На пропагандистському каналі МО Росії "Зірка" в рамках програми "Військове приймання" показали розробку компанії Lobaev Arms, яка є снайперською гвинтівкою, закріпленою на дроні, повідомляє ТАСС. Небачену раніше систему представив сам фундатор компанії Владислав Лобаєв.

Він заявив, що той, кому вдасться вирішити питання встановлення снайперської зброї на БПЛА, назавжди змінить характер бойових дій.

"Це один із проєктів, якими ми зараз активно займаємося", — заявив Лобаєв.

Щоправда, глядачі так і не побачили диво-дронів, оскільки проєкт "дуже засекречений". Замість дрона з гвинтівкою народу показали щось замазане мозаїкою а-ля "таємні випробування".

Сама компанія Lobaev Arms не займається безпілотниками, а виготовляє снайперську зброю. Тож немає жодних даних, який саме дрон вони використовують і як стріляє їхня гвинтівка, яку нібито закріпили на БПЛА розробники.

Раніше Фокус розповідав, що у Росії робота-собаку оснастили кулеметом і змусили стріляти. Щоправда, вийшло не дуже вдало — машина погано справляється з віддачею російського пістолета-кулемета "Вітязь".