Окупанти атакували ЗСУ роєм дронів з аміаком: у чому мета цієї "хімічної атаки"

Виявляється, російські умільці вже налагодили масове переобладнання "весільних дронів" під військові цілі.

Сьогодні одна з позицій ЗСУ була атакована роєм дронів, які несли на собі не лише вибухівку, а й банки з аміаком, повідомляє у своєму фейсбуці військовий експерт із БПЛА Сергій Флеш (псевдонім). Він зазначає, що дрони летіли дуже низько над землею, буквально на висоті 15 метрів.

Дрони були оснащені вибухівкою Фото: Соцмережi

Сергій рекомендує нашим героям обов'язково виставляти цілодобовий дозор та бійців з антидроновими рушницями, які повинні вміти працювати на частоті 900 МГц. Звичайно, дуже важливо постійно моніторити небо та прислухатися, щоб не пропустити гул безпілотника.

Як зазначають коментатори повідомлення, швидше за все банки з аміаком ворог використав, щоб "викурити" піхоту з окопів. Адже мало кому вдасться всидіти на одному місці, коли в округу тебе стоїть задушливий запах аміаку.

Аміак окупанти використовували щоб змусити наших бійців залишити окопи Фото: Соцмережi

Сергій зазначає, що за своїм виглядом дрони окупантів нагадують "те саме серійне виробництво, якого у нас в аналогічному масштабі немає". До складу БПЛА входять загальний заряд: пластид, зовні обв'язування електродами, та банку аміаку.

Сергій в коментарях виклав скріншот повідомлення в одній із груп так званих "Z-патріотів", які вихваляються великим випуском подібних безпілотників.

Ті самі дрони, якими хваляться росіяни Фото: Соцсети

Раніше Фокус розповідав, що ЗСУ все частіше помічають у окупантів новий комплекс РЕБ ROSC-1: чим він небезпечний для дронів.