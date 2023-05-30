Російське "Сколково" атакували хакери: яку інформацію хотіли вкрасти

На даний момент відомо, що деякі сервіси російської "Кремнієвої долини" залишаються недоступними.

Інноваційний фонд "Сколково" в Росії зазнав серйозної атаки хакерів, повідомляє агентство ТАРС. Як стало відомо агентству, низка сервісів фонду залишається недоступною для використання.

Хакери, які представилися "Українським кіберфронтом", опублікували в мережі скріншоти інформаційних ресурсів фонду та деякі окремі файли як докази злому. Вони заявили, що отримали доступ до файлообмінника, що базується на потужностях фонду.

У "Сколково" визнали, що під час кібератаки було порушено периметр захисту і хакери отримали частковий доступ до інформаційних систем, проте, як стверджують у пресслужбі "Сколково", у критично важливих сегментах даних витоків файлів не виявлено.

Наразі ІТ-експерти працюють над відновленням сервісів, робота яких була порушена, наприклад, відновлюється сервіс sk.ru. Решту постраждалої інфраструктури буде відновлено протягом доби, обіцяють у пресслужбі фонду.

Раніше Фокус повідомляв, що українські хакери ГУР зламали оборонний завод в Іжевську. Відомо, деякі дані втрачені назавжди, що ускладнить роботу російського підприємства.