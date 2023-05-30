Створено дрон на водневому паливі: може протриматися в повітрі 5 годин (відео)

Інженери стверджують, що водневе паливо набагато краще за літій-іонні батареї.

Компанія Hylium розробила дрон HyiumX, який працює на водневому паливному елементі, повідомляє UAS Vision. За заявою розробників, саме водневе паливо допомагає безпілотнику протриматися в повітрі понад 5 год, що набагато краще, ніж в аналогів на літій-іонних батареях.

Для порівняння DJI Mini 2 SE працює до 30 хвилин із повним зарядом. Безпілотник важить 16 кг, має розміри 749 мм x 792,5 мм x 597,5 мм і може літати на відстань до 10 км із корисним навантаженням 4 кг.

Блок живлення HyiumX на рідкому водні поєднує в собі надлегкий паливний бак із паливним елементом з протонною обмінною мембраною, яка забезпечує високу ефективність енергії, що ідеально підходить для використання як у військових, так і в цивільних цілях. БПЛА можна розгорнути з мобільної наземної станції керування (mGCS), яка має на борту вбудовану систему заправки воднем.

Сама компанія Hylium — не новачок у виробництві водневого палива. Вона заснована у 2014 році як венчурна компанія Корейського інституту науки й технологій (KIST). Із того часу в Hylium працюють над технологіями виробництва та зберігання кріогенного рідкого водню за підтримки досліджень і розробок із боку уряду Кореї.

Раніше Фокус повідомляв, що дрони, які атакували Москву, зробили в КНР і запустили з Московської області.