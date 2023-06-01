Бойовий дрон "Сіріус" помітили у небі Росії: що про нього відомо (відео)

Цей БПЛА є продовженням розробки безпілотника "Оріон".

У Рязанській області місцеві жителі зняли випробування нового дрону "Сіріус". Вперше прототип цього бойового БПЛА був показаний виробником компанією "Кронштадт" ще 4 роки тому, повідомляє телеграм-канал "Військовий інформатор".

За деякими даними, "Сіріус" — це продовження розробок дрону "Оріон". Він здатний скидати стандартні авіаційні бомби на відміну від "Оріона", який оперував лише малорозмірними зарядами КАБ-20 або КАБ-50.

"Сіріус" — це досить великий БПЛА, який приводиться в дію за допомогою двох турбованих двигунів. Цей дрон-бомбардувальник може скидати боєприпаси стандарту ФАБ-100. І не тільки ці заряди, а ще касетні РБК-500У та об'ємно-детонуючі бомби ОДАБ-500ПМВ.

Це не найшвидший (швидкість до 180 км/год), але цілком далекобійний дрон, який здатний протриматися в повітрі 20 год. За деякими даними цей ударний безпілотник буде оснащуватися власною системою супутникового зв'язку.

Раніше Фокус розповідав про те, що вчені придумали самокрутний дрон: для яких цілей він знадобився.