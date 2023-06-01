У РФ намагалися створити "невидимий" корабель, але нічого не вийшло: втратили 10 років

Розробники витратили 10 років та 29 млрд рублів, обіцяючи здати готовий корвет вже за два роки, але раптово вирішили переробити проект і "заморозили" будівництво.

У Росії визнали провальним проект нового "корабля-невидимки" (20386). Про це повідомляє російське інформаційне агентство "РІА Новини", посилаючись на обізнане джерело.

Джерело заявило, що "стелс-корвет" відправили на перепроектування для "опрацювання" додаткових технологічних рішень. Проект не закрили, проте його реалізацію відклали на невизначений термін. Як підкреслило джерело, для того щоб прийняти рішення про будівництво серії кораблів проекту 20386, потрібна оцінка ефективності робіт з головного корабля.

Корвети проекту 20386 – це кораблі нового покоління, в яких реалізується модульний принцип озброєння, а також можливість розміщення БПЛА. Їх мали зробити повністю непомітними для радарів завдяки спеціальному радіопоглинаючому покриттю.

Модель корвету проекту 20386 Фото: РИА Новости

Як зазначає Telegram-канал Ateo Breaking, "стелс-корвет" розробляли 10 років і планували ввести до складу російського флоту вже за два роки, проте "визнали провалом". За інформацією каналу "МашТех", на сьогоднішній день закладено лише одне судно проекту 20386 на "Північній верфі", але будівництво заморозили. Відомо, що росіяни завершили лише корпус без надбудови, але витрати вже перевищили 29 мільярдів рублів.

Головна проблема полягає в дорогій системі радіолокації (РЛС) — її так і не вдалося інтегрувати в систему радіоелектронного озброєння. При цьому військові хотіли отримати можливість перевозити в контейнерах змінне корисне навантаження, що вимагало додаткового обсягу та водотоннажності. Проблем додало розміщення на корветі гелікоптера, як на важкому ракетному крейсері. У 2021 році Об'єднана суднобудівна корпорація заявила, що корабель може ніколи не увійти до складу флоту, навіть якщо буде добудований — у такому разі він залишиться судном для випробувань.

Головний корвет із цього проекту при закладці на "Північній верфі" у 2016 році отримав ім'я "Зухвалий", потім його перейменували на "Меркурій". Пізніше це ім'я надали корвету проекту 20380, який 13 травня 2023 року увійшов до складу ВМФ.

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