"Знищать Чорноморський флот": у РФ панікують через морські дрони України

Російські військові не мають надійних засобів захисту, які зможуть зупинити атаку безпілотників на море, стверджують ЗМІ.

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За допомогою морських дронів Україна може повністю розбити Чорноморський флот Росії. Так у своїй статті припустили аналітики російського видання "Военное обозрение".

Чим морські дрони небезпечні для кораблів ВМФ РФ

Кораблі ВМФ РФ мало залучені на війні в Україні, оскільки в українському флоті немає великих кораблів, з якими можна було б вести морські баталії, десантна висадка дорівнює самогубству, оскільки берег надійно захищений західними протикорабельними ракетними комплексами. Роль російських військових судів переважно зводиться до запуску ракет "Калібр".

А поки що кораблі Чорноморського флоту стоять далеко в морі чи в портах Криму, їх атакують морські безпілотники. 29 жовтня сім надводних дронів-камікадзе прорвалися до Севастополя і пошкодили три російські військові судна, включаючи флагманський фрегат "Адмірал Макаров". Ще одна атака відбулася у березні 2023 року.

Спочатку росіяни припускали, що ЗСУ використовували безпілотники, поставлені Заходом, проте вже у листопаді президент України Володимир Зеленський оголосив про створення флоту з українських ударних дронів. За однією з версій, українці розробили та застосовують такі апарати за підтримки фахівців із Великобританії, а за іншою – сконструювали їх за прикладом американських MANTAS Т-12.

Заявлені характеристики морських дронів:

довжина — 5,5 м;

вага — близько 1 т;

тривалість роботи — до 60 год;

швидкість — до 80 км/год;

дальність зв'язку — 400 км;

дальність руху — до 800 км.

Окупантам нема чим захищатися

Росіяни побоюються, що знищення Чорноморського флоту РФ морськими дронами є лише питанням часу. Досі, згідно зі звітами Міноборони, російським військам вдалося відбити атаки надводних безпілотників, але для українців будь-яка вдала спроба — це вже невелика перемога. Уряд України обіцяв передати військовим як мінімум 100 морських дронів, що означає сотню ударів по окупантах, їхнім базам, кораблям або хваленому Кримському мосту через Керченську протоку.

"Враховуючи те, в яких кількостях Україна планує виробляти БЕК-камікадзе, вони можуть зробити або велику кількість спроб малими залученими силами, або менше спроб, але з великою кількістю одночасно використаних БЕК-камікадзе, і рано чи пізно їх спроби можуть увінчатися успіхом", — вважає "Військовий огляд".

Видання також вважає, що Росії нема чого протиставити безпілотникам на морі. Приміром, патрульні кораблі з кулеметами для захисту акваторій можуть стати жертвами дешевших апаратів-камікадзе, бонові огорожі будуть підірвані першою хвилею дронів, а стаціонарні будувати довго і дорого. Єдиним ефективним рішенням аналітики вважають установку автоматичних систем захисту від торпед та безпілотних катерів, але таких у Росії поки що немає, а технологія займе багато часу.

Раніше писали, яких безпілотників варто побоюватись ЗС РФ під час війни в Україні. Крім українських морських дронів у світі є й інші, які ЗСУ можуть отримати від партнерів.

У березні голова Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розкрив, чим морські безпілотники кращі за БПЛА для атаки росіян. Вони стали одним із феноменів війни в Україні та стали ефективним засобом для завдання як фізичних, так і психологічних ударів.