Військові витрачають понад $1 млрд на рік на енергетичну зброю: що вона дасть на полі бою

До енергетичної зброї відносяться різні лазерні системи та мікрохвильова зброя.

Міністерство оборони США витрачає близько мільярда доларів на рік на розробку так званої "спрямованої енергетичної зброї", пише Vice з посиланням на новий звіт Управління контролю за урядовими витратами США. Згідно з даними, гроші йдуть на лазерні та мікрохвильові системи, які поки що знаходяться в процесі розробки або як прототипи.

Перспектива лазерного озброєння

Військові лазери, як у фантастичних фільмах, – давня мрія американських військових. Особливо їх спокушає ідея розробити портативні лазерні установки, які можуть тримати в руках будь-який боєць. Причому компактні лазерні системи повинні бути призначені не стільки для стрільби по ворогові, скільки як індивідуальний захист від атаки дронів.

На користь лазерної зброї говорить факт їхнього рекордного досягнення цілі (зі швидкістю світла), а також точність влучення. Але головною перешкодою поки що залишається необхідність у потужних акумуляторах та інновації в оптичних системах, які дозволять проходити лазерному променю без втрати енергії крізь дощ, туман чи сніг.

Поки що більш реальним виглядають великі лазерні установки для боротьби з дронами, які завдяки скорострільності та наведенню за допомогою систем штучного інтелекту будуть використовуватись як ППО для протидії атак рою безпілотників та дронів-камікадзе.

Однак ВПС США вже експериментує з лазерами високої енергії на своїх літаках для збивання ракет противника, а ВМС хоче використовувати лазерні установки для боротьби з БПЛА і невеликими човнами ворога.

ВПС США хоче встановити лазерні установки на літаки для захисту від ракет ворога Фото: U.S. Air Force

Мікрохвильова зброя

Ще один перспективний напрямок, який дуже цікавить Пентагон. Зброя на основі генерації мікрохвиль буде здатна "проходити" крізь стіни та позбавить війська від штурму конкретних об'єктів із ризиком для себе. Ця зброя призначена насамперед для виведення з ладу енергосистем супротивника, датчиків та іншої електроніки супротивника. Звичайно, мікрохвильова зброя може використовуватися і як ППО.

Але й тут головною проблемою є громіздкість обладнання та великі енерговитрати.

Мікрохвильова зброя чудово підходить для захисту від дронів Фото: Epirus

Ці ідеї варті таких витрат?

Військові експерти кажуть, що відповідь залежить від того, кого ви запитаєте. Звичайно, для військових підрядників, які експериментують з подібними системами озброєнь, ці витрати можуть здатися навіть занадто малими. А самі військові можуть аргументувати необхідність витрачати таку суму на експерименти у зв'язку з концепціями сучасних воєн, що постійно змінюються. Деякі військові аналітики також стверджують, що зброя високої енергії є потенційно точнішою за звичайні боєприпаси, що знижує ризик випадкових громадянських жертв.

У будь-якому випадку сучасні технології повинні обов'язково застосовуватись у військовій справі й навіть трохи "заглядати" вперед, стверджують у Пентагоні. Економія на інноваціях може призвести до великих проблем, адже сьогодні на полі бою все вирішують технології, а не кількість солдатів у тій чи іншій армії.

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