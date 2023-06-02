Росіяни з гордістю перейшли на обладнання з КНР з виробництва чіпів "з 90-х"

Завод "Мікрон" замінив американське обладнання на китайське і тепер "завалений замовленнями".

В умовах санкцій США російському заводу "Мікрон", який раніше випускав "стародавні" чіпи за 90 нанометровим процесом, довелося змінити західне обладнання на аналоги з Китаю та Білорусі, пише видання Коммерсант. Про це стало відомо із виступу зам. гендиректора з операційної діяльності Сергія Ранчина на форумі "Цифрова індустрія промислової Росії".

"В умовах обмежень щодо придбання кращих матеріалів, практик і сервісів доводиться розвиватися, помінявши одного коня на іншого", — сказав Сергій Ранчин, коментуючи плани щодо розширення виробництва та збільшення продукції, що випускається.

Звичайно, ні про яку модернізацію не може йтися. Поки західні гіганти випускають чіпи по 3 нанометровому процесу росіянам доводиться задовольнятися технологіями з 90-х років минулого століття. Навіть Китай вже виробляє процесори на 7 нм, але не поспішає ділитися технологіями з "надійним партнером".

Втім, на "Мікроні" не впадають у відчай і бадьоро рапортують про "грандіозне збільшення замовлень", хоча незрозуміло, кому знадобилося стільки древніх чіпів, які непридатні навіть для невибагливих завдань.

На підприємстві кажуть, що до 2025 року хочуть збільшити виробництво кремнієвих пластин для випуску чіпів 90-180 нм із 3 тис. до 6 тис. штук. Для цього заводу, звичайно, потрібні інвестиції в 10 млрд рублів. Зате в Росії нарешті вийде випускати чіпи для вітчизняних SIM-карт.

Раніше Фокус розповідав про те, що ЄС запровадить санкції проти виробників мікроелектроніки для зброї РФ.