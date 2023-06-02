Китай запустить свій аналог інтернету Starlink: 13 тис. супутників виведуть на орбіту

Для цієї грандіозної мети КНР готує ракетоносій Чанчжен-8, здатний виводити по 20 супутників за один старт.

Китай планує запустити до космосу нову мережу супутників, яка дозволить йому конкурувати з інтернет-проєктом Starlink від Ілона Маска, повідомляє Interesting Engineering. Мережа супутників "Гуо Ван" (національна мережа) складатиметься приблизно з 13 тисяч супутників на низькій земній орбіті.

За допомогою нового заводу, здатного випускати 50 ракетоносіїв Чанчжен-8, Китай зможе випередити будь-якого іншого виробника ракет у світі. Перші супутники китайської інтернет-мережі мають бути запущені вже цього року.

Ракета Чанчжен-8 є найсучаснішою ракетою КНР, хоча китайські інженери вже працюють над Чанчжен-9, яка, як нещодавно оголосили, буде повністю багаторазовою, подібно до Starship від SpaceX. А до кінця десятиліття буде представлено ракетоносій Чанчжен-10 для відправлення китайських космонавтів на Місяць.

Під час запуску у лютому минулого року Чанчжен-8 вивела на орбіту 22 супутники, встановивши національний рекорд. Цей запуск дозволив Китаю перевірити систему запуску майбутніх місій "Гуо Ван". Поки що мало що відомо про характеристики китайських інтернет-супутників, хоча є інформація, що вони розробляються Інститутом мікросупутників Китайської академії наук.

Якщо у Китая все вийде, то їх супутниковий інтернет стане найбільшою космічною мережею, втричі більшою, ніж зараз є у SpaceX. На даний момент Ілон Маск запустив на орбіту 4400 своїх супутників.

Раніше Фокус розповідав про те, що Пентагон сплатив Starlink для України: контракт з Ілоном Маском уже підписано.