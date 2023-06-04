Google Maps Стародавнього Риму: нові карти показали подорож у часі та підрахували вартість

На поїздку довжиною 2000 км робітнику за часів давнини довелося б копити більше трьох років. Така дорога зайняла б 21 день.

Історики склали інтерактивну карту, яка дозволяє досліджувати Європу, де Римська імперія сягала 2 750 000 кв. кілометрів, і дізнатися, скільки пішло б часу та грошей на подорожі мешканцям 200 року нашої ери. Про це повідомляє The Daily Mail.

Карти Римської імперії склали історики Стенфордського університету, вона охоплює 632 об'єкти, у тому числі міські поселення та гірські маршрути.

Система підраховує, скільки б довелося витратити давнім людям на подорожі сухопутними та морськими маршрутами в залежності від пори року та конкретного засобу пересування.

Карта маршрутів Римської імперії

Наприклад, на те, щоб дістатися з Лондонія (Лондон) до Риму в липні 200 року нашої ери, пішов би 21 день, довелося б подолати 2643 км. У давньоримських динаріях така поїздка обійшлася б одному пасажиру у 1031. Для наочності, в ті часи праця некваліфікованого робітника оплачувалася з розрахунку 1 динарій на день. Тобто знадобилося б накопичувати гроші на поїздку понад три роки.

Карта давніх маршрутів

Серед можливих засобів подорожі користувачам є поїздки на конях, волових візках, приватних каретах, на носіях або під час військового маршу.

Інтерактивна картка

Відправні точки маршрутів вибираються в меню, можна вибрати навіть пору року, а також виключити маршрути, які проходять через річки або моря.

Нагадаємо, що збудовані із солі та глини стародавні покинуті поселення Сахари поставили вчених у скруту.

Також повідомлялося, що дослідники розкопали капсулу часу. На території Німеччини виявилися 300-тисячні сліди людини, які вважаються найдавнішими у світі.