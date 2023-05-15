Розкопана капсула часу: в Німеччині виявлено 300-тисячні сліди людини — найдавніші у світі

Нові розкопки на палеолітичній ділянці Шеннінген відкривають дивовижний погляд у минуле — стародавні сліди, що розгадують таємниці Homo heidelbergensis та їхню подорож Нижньою Саксонією.

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У Німеччині зроблено відкриття. Серед стародавніх залишків палеолітичної стоянки Шеннінген, якій, як вважають, понад 300 000 років, лежить криниця найдавніших слідів людства. Ця знахідка перенесла нас у минуле та розплутала екосистеми нашої планети сотні тисяч років тому, пише Jerusalem Post.

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Провівши аналіз, вчені розгадали секрети цих слідів, простеживши їхнє походження від грізного виду, відомого як Homo heidelbergensis. Ці стародавні першопрохідники не лише витримали крижаний клімат, а й першими серед собі подібних почали будувати будинки, винахідливо створюючи просте житло з дерева та каменю.

Заглиблюючись в історію, дослідники припустили існування невеликого "гейдельберзького" клану, який колись кочував по тих землях, що згодом стали Нижньою Саксонією, відомою нам сьогодні.

Неймовірно, але ця група гармонійно співіснувала з істотами, які сьогодні живуть лише в глибинах нашої уяви — слонами, страхітливими носорогами та безліччю диких тварин, що здаються майже сюрреалістичними на тлі нашого сучасного світу.

Ці сліди стали для нас порталом у минуле, що дозволяє намалювати яскраву картину екологічного дива, яке колись процвітало у цьому давньому царстві.

Завдяки цьому міждисциплінарному дослідженню ми відкриваємо проблиски палеоекології та тваринного розмаїття, які колись процвітали на цій території. Серед цих слідів ми знаходимо три незабутні відбитки — спогади про кроки гомінінів, які є найдавнішими відомими слідами людини в Німеччині, залишеними Homo heidelbergensis.

Під час подальшого ретельного вивчення дослідники виявили ще щось. Двоє зі знайдених слідів належали молодим людям, які, зважаючи на все, перетинали колись багаті озера в пошуках їжі — їстівних рослин та соковитих фруктів.

Складні доріжки, що віддрукувалися в землі, дозволяють нам зазирнути в життя ранніх гомінін, побачити відлуння їхнього повсякденного життя, коли вони переміщалися світом, в якому жили стада величних слонів і безліч дрібних ссавців.

Судячи з цих слідів, включаючи сліди дітей і підлітків, цілком імовірно, що це були збори мисливців, а скоріш сімейна прогулянка.

Раніше Фокус писав про те, як давні люди виживали та харчувалися. Вчені стверджують, що їхні зуби можуть розкрити подробиці.

А також ми розповідали про дивовижну знахідку, яка переписує історію людства — доісторичну ручну сокиру, якій 300 тис. років.