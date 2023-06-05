Apple може показати революційну Mixed Reality-гарнітуру: де дивитися презентацію

О 20:00 за Києвом очікується конференція для розробників, на якій Apple покаже нові гаджети та інструменти.

Сьогодні в Apple Park у Купертіно пройде щорічна конференція WWDC для розробників продуктів та програм Apple, на якій генеральний директор компанії Тім Кук може представити MR-гарнітуру (Mixed Reality), повідомляє The Verge. Саме навколо цього секретного проєкту, над яким Apple працювала кілька років, зараз зосереджено увагу всіх шанувальників продукції компанії.

Mixed Reality-гарнітура: навіщо потрібна і що в ній особливого

Точної назви пристрою поки що ніхто не знає, але попередньо його називають як Reality Pro. Журналісти з'ясували, що Apple подала заявки на товарні знаки, у тому числі "Reality", "Reality One", "Reality Pro" та "Reality Processor", що збігаються з назвою realityOS, що з'явилася в коді Apple.

Гарнітура змішаної реальності (Mixed Reality) Apple, можливо, є одним із найцікавіших продуктів компанії за останні роки. Хоча Apple досі навіть не підтвердила її існування, інсайдери та експерти з продуктів Apple кажуть, що це буде революційна гарнітура, яка поєднує в собі як віртуальну реальність (VR), так і доповнену реальність (AR) – у результаті виходить змішана реальність (MR). Передбачається, що в Reality Pro буде встановлено безліч зовнішніх датчиків для підтримки відстеження рухів, а також датчиків усередині гарнітури, які відстежують ваші очі.

Що стосується технічних характеристик, то, за чутками, гарнітуру оснастять чіпом M2 з 16 ГБ оперативної пам'яті, двома 1,41-дюймовими екранами Micro OLED із щільністю пікселів 4000 ppi кожен. Можливо, дисплеї будуть здатні забезпечувати яскравість більше 5000 ніт і користувачі зможуть бачити роздільну здатність 4K кожним оком.

Можливість появи такої гарнітури в Apple говорить той факт, що компанія займається створенням VR-версій деяких своїх власних програм, включаючи Safari, FaceTime, Apple TV, Apple Books, Freeform та інших.

Однією з інтриг залишається вартість пристрою. Хтось з експертів стверджує, що Reality Pro буде коштувати аж $3000, інші сходяться на сумі в районі $1000, як більш адекватною та конкурентною.

Ще один із варіантів гарнітури Apple від інсайдерів Фото: Соцмережi

Що ще Apple покаже на конференції

Також очікується, що Apple представить більший 15-дюймовий MacBook Air замість попереднього 13-дюймового варіанта. Швидше за все модель оснастять торішнім чіпом M2, а сам дисплей може мати ту саму роздільну здатність 3024 x 1964 пікселів, що і 14-дюймовий MacBook Pro.

Інсайдери кажуть, що поряд з MacBook Air Apple готується випустити "кілька нових комп'ютерів Mac", але поки що не зовсім ясно, що це за моделі. Ходять чутки, що компанія працює над 24-дюймовим iMac, які можуть постачатись з новим чіпом M3.

Напевно, на конференції для розробників представлять деякі оновлення для iOS, iPadOS, macOS та інших. За чутками в iOS 17 з'явиться інструмент Personal Voice, що дозволяє користувачам створювати штучний голос після 15-хвилинного навчання. Також в iOS 17 може з'явитися функція, яка перетворює екран блокування iPhone на дисплей у стилі розумного будинку, коли він нахилений горизонтально.

Сьогодні Apple може представити MacBook Air з дисплеєм 15 дюймів Фото: Apple

Чекає відомо про те, що чекає на macOS 14 і tvOS 17, але, як повідомляється, Apple випускає для watchOS 10 досить велике оновлення, яке додає новий інтерфейс з великою кількістю віджетів.

Що ж саме запропонує Apple своїм користувачам стане відомо вже за кілька годин. Презентацію у прямому ефірі можна переглянути ось за цим посиланням на Youtube.

Конференція розпочнеться о 20-00 за київським часом

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