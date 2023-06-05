"Хочемо дрони, як в Україні": сили спецоперацій запросили у Пентагону розробку БПЛА

В армії США вважають, що кожен підрозділ ССО повинен мати дрони-камікадзе.

Армія США хоче розробити безпілотники-камікадзе, схожі на ті, що широко використовуються в Україні, повідомляє Defense One. Це стало відомо із запиту на тендер, який було опубліковано лабораторією додатків армії. Там наголошують на корисності таких дронів для піхоти, припускаючи, що БПЛА-бомбардувальники можуть якось стати звичайним інструментом у спорядженні середнього піхотного взводу.

Командування спеціальних операцій армії вже використовує різні малі дрони, наприклад Switchblade. Однак решта армії на рівні малих підрозділів має лише безпілотник Skydio X2D для розвідки.

Розробка малих дронів-камікадзе є "життєво важливою для майбутніх бойових операцій армії". У запиті до Пентагону зазначено, що БПЛА мають бути зі списку перевірених постачальників Міноборони. Цей список включає суміш квадрокоптерів за типом китайського DJI Mavic 3 і крилатих дронів.

Згідно із запитом солдати повинні мати можливість скидати боєприпаси з безпілотника та відстежувати операцію у режимі реального часу (FPV). У ССО США кажуть, що хочуть отримати безпілотники, які здатні скидати на ворога щось потужніше, ніж звичайна граната M67, під яку зараз переробляють Skydio X2D. В ідеалі армійський спецназ хоче мати безпілотник із протитанковими боєзапасами.

"Якщо навіть гіпотетично є можливість зберегти життя солдатів і знищити техніку ворога швидко і без ризику, ви повинні зробити все, щоб реалізувати таку можливість, зокрема за допомогою дронів", — кажуть у ССО США.

Раніше Фокус розповідав про те, що в Україні з'явилися секретні дрони, здатні долетіти до Москви.