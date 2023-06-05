Армія РФ хоче придбати БМП "Манул" із безпілотною баштою: що відомо про проєкт

Нова машина буде заснована на попередній версії БМП-3, але з використанням ПТРК "Корнет" і потужнішим двигуном.

Російський "Курганмашзавод" збирається вже цього року поставити на потік виробництво нових БМП "Манул", пише Defense Express. По суті, це буде вдосконалений БМП-3, який зазнає деяких змін.

Інженери заводу заявляють, що "Манул" використовуватимуть не лише для підтримки піхоти, а і як базу для інших бойових систем. Наприклад, на БМП хочуть встановити безпілотну башту з кулеметом калібру 7,62 мм і ПТРК "Корнет".

Також "Манул" отримає потужніший двигун на 660 кінських сил, який перенесуть із задньої частини машини в передню. За допомогою нього БМП зможе розігнатися до 70 км/год по шосе.

Однак усі ці заяви ще вимагають підтвердження, бо зовсім недавно представники "Курганмашзаводу" говорили, що для повної розробки та модифікації БМП "Манул" їм ще потрібно хоча б три роки. Із урахуванням санкцій і незрозумілого стану ВПК Росії всі ці заяви не викликають довіри.

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