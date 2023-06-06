Українець розробив пристрій для генерації енергії від вібрації водоспадів (відео)

За словами молодого винахідника, енергія, що отримується, не залежить від висоти водоспаду.

На Житомирщині учень дев'ятого класу місцевого ліцею №30 Ілля Сидорчук за допомогою свого керівника з фізики Анатолія Шубіна розробив дивовижний пристрій, який здатний добувати електрику з вібрації води, повідомляє "Суспільне Житомир". Прилад здатний працювати навіть у маленьких водоспадах заввишки від 1 м, каже Ілля, але чим вищий водоспад, тим більше енергії можна буде отримати.

Ідея використати силу падіння води для зарядки акумулятора в Іллі з'явилася після того, як у квітні через паводок на місцевій річці Ірша утворився тимчасовий водоспад в одному з кар'єрів. Енергія води в ці дні була колосальною, і це підштовхнуло Іллю на розробку свого приладу.

Ілля Сидорчук та його винахід

Принцип роботи пристрою досить простий: достатньо помістити його під сам водоспад, після чого вібрація буде перетворюватися на електрику, яку накопичуватиме акумулятор. Прилад складається з електричної плати, батареї, світлодіода та п'єзоелементів.

Цей проєкт Ілля розробив зі своїм учителем фізики всього за два місяці та став переможцем міжнародного конкурсу, отримавши нагороду $1000. Ці гроші молодий інженер має намір витратити на здобуття освіти в одному з університетів України.

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