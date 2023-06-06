Безпілотний гелікоптер для розвідки AWHero значно покращили: що змінилося (відео)

Автономний апарат отримав військовий сертифікат армії Італії та був представлений на виставці SEAFUTURE 2023.

Компанія Leonardo представила нову версію свого безпілотного гелікоптера AWHero, призначеного для морських операцій, повідомляє Aviacionline. Це перший та єдиний безпілотний вертоліт свого класу, який одержав військовий сертифікат в Італії на основі міжнародних стандартів.

В оновленій версії AWHero інженери встановили двигун Safran Arriel 2N з підвищеною потужністю та надійністю, завдяки якому покращилась автономність апарата. У AWHero з'явилася покращена система автоматичного управління польотом (FCS), що забезпечує високу стабільність і точність курсу в різних умовах. Система зв'язку та передачі даних (C2), тепер дає змогу обмінюватися інформацією з іншими безпілотними та пілотованими літальними апаратами, а також з наземними та морськими платформами.

AWHero можна оснащувати різними модулями Фото: Leonardo Company

Покращилося корисне навантаження — тепер AWHero можна оснащувати навісним обладнанням для виконання різних завдань, таких як розвідка, спостереження, пошук та порятунок, протимінна боротьба тощо.

AWHero можна запускати з кораблів різних типів та розмірів, а також із наземних майданчиків. Він здатний працювати у складних метеоумовах та у зоні радіоелектронної боротьби. Безпілотник також має низький рівень шуму і теплового випромінювання, що підвищує його скритність.

Компанія Leonardo є одним із лідерів у галузі безпілотних систем для морських операцій. Вона пропонує широкий асортимент продуктів та рішень, включно з безпілотними літаками Falco EVO і Falco Xplorer, безпілотними човнами Hero і Solo, а також інтегрованими системами управління і контролю.

Раніше Фокус писав, що ракета JASSM-ER класу "повітря-земля" битиме ще точніше завдяки новим датчикам.