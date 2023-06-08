Прикордонники показали, як дрони рятують людей після підриву Каховської ГЕС (відео)

Аеророзвідники відправляють мирним жителям їжу, воду та допомагають евакуюватися у безпечне місце.

Український прикордонник із позивним "Санта" поділився, як застосовував дрони для допомоги людям на затопленій території після підриву Каховської гідроелектростанції у Херсонській області. Відеоролик із його розповіддю опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Донедавна "Санта" вів аеророзвідку та допомагав Силам оборони знищувати російських окупантів у Херсонській області, але після прориву греблі пріоритети різко змінилися. Наразі прикордонник замість боєприпасів відправляє з дроном їжу та воду мирним людям, які застрягли на затоплених територіях.

"Цивільне населення опинилося буквально в пастці стихії і потребувало допомоги. Було ухвалено рішення спрямувати всі наші зусилля саме на порятунок їхніх життів", — зазначив аеророзвідник.

Аеророзвідник із позивним "Санта" Фото: Скриншот

Крім провізії, оператор шле постраждалим обнадійливі послання: "Евакуація буде. Санта". У ролику показали, як пляшку з такою запискою отримала жінка, яка чекала на порятунок на горищі будинку — вона висловила свою подяку повітряними поцілунками в камеру БПЛА.

"Санта" разом із дроном також супроводжував українців на човнах, вказуючи їм шлях до місць евакуації. Завдяки цьому багато жителів Херсонської області зараз перебувають у безпеці.

Напередодні писали, як воїни ЗСУ дроном передали воду сім'ї у затопленому місті Олешки після підриву греблі Каховської ГЕС. Рятуючись від води, жінка та двоє її дітей залізли на горище, де їх і помітив оператор БПЛА 406-ї артбригади.

ЗСУ також показали, як дрон-камікадзе завадив росіянам евакуюватися після підриву греблі. Безпілотник наздогнав БТР і врізався в окупантів, які їхали на ньому.