Бійці ЗСУ з дрона передали воду мамі з дітьми в затопленому будинку в Олешках (відео)

Бійці артбригади, які раніше помітили з дрона родину у затопленому будинку, "повернулися" і з дрона передали дітям воду.

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В затоплених Олешках бійці 406-ї артбригади, які несуть службу на Херсонському напрямку, змогли передати воду жінці з двома дітьми, яка опинилася у водній пастці у власному будинку. Відео виклали в мережі, передає Фокус.

Так, артилеристи, які проводили аеророзвідку за допомогою дрона, виявили в окупованих Олешках маму з двома дітьми, які рятувалися від великої води на горищі їхнього будинку. Родина понад добу просиділа без їжі та води. А хлопчик, який помітив дрон, благав їх врятувати.

В цій ситуації допомогти дітям та їхній мамі бійці виявилися безсилими, але вони "повернулися" і змогли передати родині пляшку води. вдячний українським захисникам хлопчик радісно помахав їм рукою.

Нагадаємо, що у Херсонській ОВА зранку 7 червня заявили, що інтенсивність підтоплення зменшується, однак через значні руйнування дамби, вода ще прибуватиме, і рівень води збільшиться ще на метр протягом наступних 20 годин.

6 червня в ОК "Південь" повідомили, що російські загарбники підірвали греблю Каховської ГЕС. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін оголосив про початок евакуації з районів, які розташовані в небезпечній зоні.